Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor! Tüm şartlar zorlanacak
Son dakika Trabzonspor haberi: Bordo-mavililer yeni sezonda nokta atış yapmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündemdeki bölge stoper. Uzun süredir listede yer alan Kaan Ayhan için yeniden harekete geçilecek. (TS spor haberleri)
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavili ekip bu doğrultuda iki sezondur listesinde olan Kaan Ayhan için de yeni bir hamle yapacak.
Yabancı sayısının yeni sezonda 7'ye düşecek olması nedeniyle yerli avantajı ile öne çıkan milli stoper için bu kez şartlar zorlanacak.