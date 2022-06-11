Şampiyon Trabzonspor, sol bek, sağ bek ve stoper takviyesi için temaslarını sürdürüyor.
Trabzonspor Nwakaeme'nin yerine onu istiyor: Mikkel Damsgaard!
Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavililerde transfer çalışmaları tam hızıyla sürüyor. Fırtına'nın Nwakaeme'nin yerine Mikkel Damsgaard için devreye girdiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)
Ancak ayrıların yerlerini doldurma çalışmalarına da başlandı.
Geçirdiği dört sezonda ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme hızla takımdan uzaklaşıyor.