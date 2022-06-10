Fırtına, oyuncu havuzunu genişletmek adına birçok isimle tekrar görüşme gerçekleştiriyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un Umut Güneş ısrarı! İşte Alanyaspor'un talebi
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, bir süre önce kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki orta saha Umut Güneş için Aytemiz Alanyaspor ile yeniden masaya oturdu. Akdeniz ekibinin, genç oyuncu için Fırtına'dan talebi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İsmi yaklaşık bir aydır bordo-mavili takım ile anılan ancak ilk temaslarda Aytemiz Alanyaspor'un istediği yüksek rakamlar nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Umut Güneş yeniden masada.
Fotomaç'ın haberine göre, Akdeniz temsilcisinin ücrette indirime gitmesi ve takasla oyuncu istemesi üzerine başlayan görüşmeler sürüyor.