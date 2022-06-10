TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un Umut Güneş ısrarı! İşte Alanyaspor'un talebi

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, bir süre önce kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki orta saha Umut Güneş için Aytemiz Alanyaspor ile yeniden masaya oturdu. Akdeniz ekibinin, genç oyuncu için Fırtına'dan talebi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 06:40