TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan Jens Stryger Larsen bombası!

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren bordo-mavili ekip, transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor, sağ bek transferi için Cornelius'un milli takımdan da arkadaşı olan Jens Stryger Larsen için devreye girdi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 06:40