Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe de istiyordu! Fırtına'dan Olayinka bombası
Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Anthony Nwakaeme'nin belirsizliği sonrası o bölgeyi güçlendirmek isteyen bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Peter Olayinka için devreye girdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek ve iddialı bir takım haline gelmek istiyor.
Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek Fırtına, bütün takviyelerini Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.