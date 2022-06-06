Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan flaş Cavani hamlesi! Görüşme sağlandı
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna bir golcü katmak isteyen bordo mavili ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Manchester United ile yollarını ayıran Edinson Cavani'nin menajeriyle görüşüldüğü ifade edildi. İşte detaylar...
Bordo mavili ekip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Bu sebeple işini şansa bırakmak istemeyen Karadeniz Fırtınası, kadrosuna önemli takviyeler yapacak.