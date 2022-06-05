Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Odakta ise stoper takviyesi yer alıyor...
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Felipe hamlesi! Sözleşme detayları belli oldu
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. İspanyol devi Atletico Madrid'deki sözleşmesi sona eren Felipe Augusto için devreye giren bordo-mavililer, Brezilyalı defansa teklifini yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Odakta ise stoper takviyesi yer alıyor...
Fotomaç'ın haberine göre, Lyon'da forma giyen Alman savunmacı Jerome Boateng ve kulübünden haber bekleyen bordo-mavililer, listesinde yer alan diğer stoper 33 yaşındaki Felipe Augusto için de resmi girişimlere başladı.
Daha önce menajerler üzerinden yapılan görüşmelere yöneticiler de dahil olurken, pazarlıklar ileri aşamaya geçti.