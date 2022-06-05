TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Felipe hamlesi! Sözleşme detayları belli oldu

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. İspanyol devi Atletico Madrid'deki sözleşmesi sona eren Felipe Augusto için devreye giren bordo-mavililer, Brezilyalı defansa teklifini yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 06:40