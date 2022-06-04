Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalkmıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Masouras kararı belli oldu!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. 2021-2022 sezonu şampiyon Trabzonspor'da bir süredir gündemde olan Masouras için karar verildi. İşte son detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.
Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.