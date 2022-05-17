TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Jordan Ayew ile Andre Ayew'e kanca!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Jordan Ayew ile Andre Ayew'e kanca!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un sezonu şampiyon olarak tamamlanmasının ardından gözler gelecek yıla çevrildi. Süper Lig kulüplerinde yeni sezonun transfer planlamalarına geçilirken, Gana basınından Beşiktaş ve Trabzonspor'u ilgilendiren flaş bir iddia ortaya atıldı. İki dev takımın Jordan Ayew ile Andre Ayew kardeşlere talip olduğu ifade edildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)