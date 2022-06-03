2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Tanıdığım, çalıştığım oyuncular. Ozan önemli bir oyuncu. Sözleşmesi var, süreci var. Ama öyle bir talebim yok. Elmalı, aday oyuncu. Ama iç piyasada o rakamlar mümkün değil. Beşiktaş'tan sol bek oyuncuları var. Caner var. Şimdi de Elmalı bu konuda gelişiyor. Halil'i de tanıyorum. U20 Dünya Kupası'nda bir oyuncuydu. Kadro derinliği, ekonomi ve rekabet belirler. Ama şu anda bir bağlantım yok." dedi

2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.



İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:





"AHMETCAN KAPLAN'I ALMANYA'DAN İSTİYORLAR"

Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor altyapısının önemli kaynaklarından biri. Şampiyon olan takımın kadrosundan çıkmış oyuncular var. Bu çok değerli bir durum. 18 ay evvel gittiğimde antrenmandaydı. Harika bir fizik, sol ayak, stoper, gelişime açık. Ne verirsem uygulamaya çalışıyor. Biz, Trabzonspor'un yüzü yapalım bu çocuğu dedik. Çok önemli mesafe aldı. Bugün Avrupa'da konuşuluyor. Yatırım amaçlı teklifler var. Bana da geldi bilgi. Oyuncu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar veririz. Sanki Almanya'dan teklif geldi diye hatırlıyorum. Almanya'da yatırım yapan takımların takibe alıp teklif sunacağını duymuştum. Her ligde oynayabilir. Olmaya aday bir oyuncu. Yol alması gerekiyor. İyi bir çocuk. Doğru bir yatırım yapmak gerek.

OZAN TUFAN, OĞUZHAN ÖZYAKUP, HALİL AKBUNAR, EREN ELMALI...

Tanıdığım, çalıştığım oyuncular. Ozan önemli bir oyuncu. Sözleşmesi var, süreci var. Ama öyle bir talebim yok. Elmalı, aday oyuncu. Ama iç piyasada o rakamlar mümkün değil. Beşiktaş'tan sol bek oyuncuları var. Caner var. Şimdi de Elmalı bu konuda gelişiyor. Halil'i de tanıyorum. U20 Dünya Kupası'nda bir oyuncuydu. Kadro derinliği, ekonomi ve rekabet belirler. Ama şu anda bir bağlantım yok.

Oğuzhan'ı A Milli Futbol Takımı'na ben aldım. Beşiktaş'ta transferi bana soruldu. Ama hep aşağıya gitti. Öyle bir durum yok. Oğuzhan, Trabzonspor'a gelse Dorukhan etkisi bence olur. Odak noktamız futbol. 32 sene sonra ilk defa İstanbul dışına çıktım. Çalışmaya da dinlenmeye de vakit olduğunda odağımız futbol oluyor. Trabzon, bir futbol şehri.

"JEROME BOATENG OLABİLİR"

Geldi ismi, son durumu inceliyoruz. Marka bir isim. Basında da çok çıktı. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz.

"MASOURAS PAHALI, ZOR"

Masouras daha önce istedik. Geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti. O rakamların yarısı dahi olmaz. Taraftar oyuncu ister. Kulüplerin gelirleri düştü. Oyuncularla anlaştığın paralar daha farklı. Kulüplerin hayal satmaması ve gerçeklerin üstüne gitmesi gerek. Kendi egomuzu tatmin etmiş oluruz. Sürece sağlıklı şekilde devam etmek gerek.

EDGAR VE GERVINHO'NUN DURUMLARI

Bütün testlerden geçince değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Abdulkadir Parmak ile ilgili bir değerlendirme yapacağım, karar vereceğim.

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE AVRUPA

Ömür konusunda da iki taraflı düşünmek gerek. Başkan, "Pişman oldum vermediğim için" demişti. Bazen doğru zamanda vermek gerekebilir. Çok özel bir oyuncu. Türkiye'de marka oyuncularla çalıştım. O da onlardan biri. Odak noktası futbol olduğu an fark yaratabilecek bir oyuncu. Eğer iyi bir transfer modeli olursa, değerlendirme yapılabilir.