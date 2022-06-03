Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Atletico Madrid'in yıldızı Felipe...
Spor Toto Süper Lig'i zirvede bitiren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefinde. Bu doğrultuda hamlelerini yapan bordo-mavililer, iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Fırtına, Atletico Madrid'le sözleşmesi sona erecek Brezilyalı savunmacı Felipe için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek ve iddialı bir takım haline gelmek istiyor.
Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek Fırtına, bütün takviyelerini Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.