Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı.
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'dan tarihi başarı! Lig tarihindeki...
Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yenerek puanını 81'e yükselten şampiyon Trabzonspor, son hafta oynayacağı Başakşehir maçını kazanması halinde lig tarihindeki rekor puanına ulaşacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan ancak bu sezon şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en yüksek puanını elde etmek için çıkacak.
Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.