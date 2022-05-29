Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya menajerlerden sol bek önerisi!
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler gelecek sezon transferlerine çevrildi. Bordo-mavililerde ilk hedef sol bek olacak. Menajerler buna göre Trabzonspor'a Ekvatorlu sol beki önerdi. İşte son detaylar...(TS spor haberleri)
Bordo mavili ekibin ilk hedefi ise sol bek transferi.
Sezon boyunca sol bekten dertli olduğu bilinen Avcı'nın bu kez bu bölgeyi emin ellere emanet etmek istediği ve hata yapmak istemediği öğrenildi.