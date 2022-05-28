TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya İsveçli sol bek! İspanyol basını duyurdu

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavililerde gelecek sezonun ilk hamlesi olarak sol bek pozisyonu öne çıktı. İşte Trabzonspor'un listesindeki o isim ve detaylar...(TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 20:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022- 20:03