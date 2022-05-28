Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya İsveçli sol bek! İspanyol basını duyurdu
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavililerde gelecek sezonun ilk hamlesi olarak sol bek pozisyonu öne çıktı. İşte Trabzonspor'un listesindeki o isim ve detaylar...(TS spor haberleri)
Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran bordo-mavililer birçok ismi transfer listesine ekledi.
Geçtiğimiz sezon tam 8 farklı ismi sol bek pozisyonunda oynatan Fırtına, bu sezon böyle bir durum yaşamak istemiyor.