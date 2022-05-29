Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları başladı.
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'ya müjde! Gervinho geri dönüyor
Trabzonspor haberi: Karadeniz Fırtınası'nda geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre formasından uzak kalan Gervinho, büyük ölçüde sakatlığını atlattı. Tecrübeli oyuncunun yeniden takıma geri dönebileceği bildirildi. İşte detaylar...
Bordo-mavili taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise Gervinho'nun durumu geliyor...
Geçen yıl ekim ayındaki Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak ameliyat olan Gervinho yeni sezonu bekliyor.