"ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ VISCA'NIN GALATASARAY'A ATTIĞI GOLLE BAŞLADI"

"Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. Puan farkıyla önde olsan da şampiyon olmak kolay değil. O süreçleri yönetmek kolay değil, o stresi yönetmek kolay değil ama biz rakiplerimizi hiç yaklaştırmadık"