Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Abdullah Avcı, samimi açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları şu şekilde
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, bordo mavili takımın gelecek planlamalarına ve transfer gündemine dair de konuştu. Avcı Uğurcan Çakır ve Stefano Denswil'in takımdaki geleceklerine de değindi. İşte o sözler...
"TRABZONSPOR DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME SONRASI GELDİM"
"Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif vardı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun."
"ERTUĞRUL DOĞAN BANA BU KAPIYI AÇTI"
"Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini ve benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı."