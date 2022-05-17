Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Altay maçında sakatlanan Serkan Asan'ın son durumu belli oldu.
Bordo-mavililerin resmi hesabından yapılan açıklamada, genç futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı ifade edildi.
Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Çelik, genç futbolcunun durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır"