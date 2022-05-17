Trabzonspor, Altay maçında sakatlanan Serkan Asan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Altay maçında sakatlanan Serkan Asan'ın son durumu belli oldu.

Bordo-mavililerin resmi hesabından yapılan açıklamada, genç futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı ifade edildi.



Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Çelik, genç futbolcunun durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır"