Trabzonspor transfer haberleri - Şampiyon Fırtına'nın yıldızlarına kanca! Süpriz teklif geldi...

Son dakika Trabzonspor haberi - Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gözler gelecek sezon nasıl bir takım oluşturulacağına çevrildi. Bordo-mavililerde özellikle bu sezon sergilenen futbolda öne çıkan isimlerin başında Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Djaniny geliyor. Bu isimlere her geçen gün yeni teklifler geliyor. Son olarak gelen teklif ise Abdullah Avcı'ya iletildi. İşte o isme gelen astronomik teklif ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 20:00