Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile küme düşmesi kesinleşen Altay kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Altay: Cihan, Björkander, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel.
TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Altay maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.