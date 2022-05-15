Trabzonspor - Altay maçı ne zaman ve saat kaçta? (Trabzonspor maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile küme düşmesi kesinleşen Altay kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile küme düşmesi kesinleşen Altay kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Altay: Cihan, Björkander, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel.

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Altay maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.