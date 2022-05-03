Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları dünyada ses getirmeye, dünyayı sallamaya devam ediyor.
TRABZONSPOR HABERİ - Trabzon'da dev coşku! Tomorrowland'i andırdı
Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken kentte büyük bir çoşku yaşandı. 300 bin taraftarın muhteşem şovu, dünyanın en büyük elektronik müzik festivali Tomorrowland'i andırdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan taraftarları dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa da en fazla ilgiyi ve beğeniyi gören, izleyenleri kendisine hayran bırakan kutlama ise şehir merkezinde yapıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarında Belçika'nın Boom kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland bile gölgede bırakıldı.