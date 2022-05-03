Birçok yabancı takım taraftarı da "Dünyadaki tartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum, harika" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim" yorumlarını yaptı.