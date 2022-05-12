Mukavelesi sezon sonunda bitecek Antony Nwakaeme ile uzun zamandır sözleşme yenileme çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi! O rakama 'evet' dedi
Gelecek sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Bordo-mavili yönetim, Kayserispor maçı sonrası "Trabzonspor beni kovmazsa gitmem" diyen Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İsmi Fenerbahçe ile de anılmamaya başlayan Nijeryalı sol kanat, Kayserispor kupa maçı sonrası sessizliğini bozarak, "Hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum.
Konuştuğum tek takım Trabzonspor. Burayı çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız.