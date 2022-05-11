Belki çok erken olabilir ama 30'uncu dakikada orta saha direncini artırmak için bir oyuncu hamlesi bile olabilirdi.

Bunu ilk yarıda düşünmeyen Avcı, devre arasında da yapmadığı gibi; ikinci yarıda oyunu 1-0'da tutma gibi sürdürebilirliği doğru olmayan bir oyun anlayışıyla da yoluna devam etti.