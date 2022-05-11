Kayserispor Trabzonspor maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorumlar!
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak elendi. Bordo-mavililer, Akyazı'da oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. İşte spor yazarlarının Kayserispor - Trabzonspor maçı yazıları...
Trabzonspor maça 1-0 galip başladı. Cornelius'u Attamah'la enerjik bir şekilde savunma hamlesi bu pozisyonda biraz çılgınca geliyordu. Nwakaeme'nin gole çevirdiği penaltı sonrası Kayserispor'un başrol oynadığı başka bir maç başladı.
Ligde attığı son 10 golü ağırlıklı olarak sağ kanattan bulan bir takımın kanatları kullanmaması düşünülemezdi elbette. Orta sahada bir kaos yaratan Kayserispor, bu kaosta kendi düzenini belirlemişti. Orta sahada Trabzonspor'un esneklik sergileyemeyen oyununu bozarak kazandıkları topları kanatlara taşıyıp sürekli tehlike ürettiler.
Trabzonspor Siopis'in enerjisini, Dorukhan'ın mücadelesini arıyordu. Hamsik zekâsı ve oyun kurma noktasında derinlik yaratmasıyla faydalı olabilir diye bekliyordu. Aslında her şey Trabzonspor'un kurguladığı gibi başlamıştı. Daha ilk anlarda 4 kişiyle rakip ceza sahasına girmiş, penaltı kazanmış, avantajını katlamıştı.
Bu andan sonra ise Trabzonspor'un sezon boyu bir türlü iyileştiremediği bir rölanti bulantısı başladı. Kayserispor her zamanki oyununu, kanat oyununu, orta sahadaki bariz üstünlüğüyle oynarken Trabzonspor organize olmaktan uzak, tuhaf bir aceleciliğin tuzağına düştü.
Bu noktada orta sahada biraz direnç ve biraz akıl oyunu dengeleyebilecekken beklenen olmadı. İkinci yarı Kayserispor aynı kaosu devam ettirip oyunu forse ederken Trabzonspor oyundan daha da düşüyordu. Kayserispor, istediğini aldığını düşündüğü anlarda oyunu rölantiye alınca Trabzonspor bu dinginlikten bir şeyler çıkarma ümidiyle sessiz bir şekilde yüklendi ve Cornelius'un pasında Yusuf'un inanılmaz şekilde kaçırdığı pozisyonu Bakasetas'ın tamamlamasıyla "finale" çıktığını düşündü.
Yorgunluğu her halinden belli olan Hamsik'in kaptırdığı top sonrası kazanılan tartışmalı penaltı sonrasında gelen gol soğuk duş etkisi yaptı. Trabzonspor bu şoku atlatamadan yine sağ kanattan gelen Kayserispor atağında 4. golü bulup oynadığı oyunun hakkı olan bir geri dönüş yaptı. Trabzonspor içinse kazanılan şampiyonluk sonrası duble yapma hayallerini suya düştü.
Ayrıca şunu belirmeden geçemem: Kayseri'de sahayı yabancı maddeye boğan kişilerin motivasyonu neydi acaba Trabzonspor'a özel bir hırsları mı vardı da oyunun hiçbir noktası gerginleşmemişken böyle davrandılar, çözemedim.
REHA KAPSAL: GÖSTERE GÖSTERE
Trabzonspor Süper Lig'deki şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kupada da finale kalmak düşüncesindeydi. Kayserispor da kupada hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ı eleyerek hakkıyla yarı finale gelmişti. Onların da tek düşünceleri ligde kalmayı garantiledikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamaktı.
Bordo-mavililer neredeyse soyunma odasından attığı golle maça 1-0 önde başladı. Bundan sonraki sürecin istedikleri gibi gitmemesinin en büyük nedeni orta sahada birbirini tamamlayan oyuncuların olmayışıydı.
Eğer Dorukhan mecburiyetten sağ bek oynuyorsa, orta sahada Hamsik'in yanında Berat olması gerekirdi. Çünkü hem Bakasetas hem de Ömür ile beraber çok dirençsiz olduğu gibi temposuz bir orta saha da ortaya çıktı.
Hele bir de buna hücum hattındaki oyuncuların topu tutamaması ve yere indirememeleri eklenince, Trabzonspor'un takım halinde daha fazla geriye koşmasına neden oldu.
Avcı'nın tercih ettiği ilk 11, sahada rakibine fiziksel kalitesiyle tempo yapacak bir takım değil, daha çok tempoyu topla yapabilecek oyunculardan kuruluydu. Bunu da başaramayınca daha ilk 10 dakikada Kayserispor 3 tane çok net pozisyondan yararlanamadı.
Belki çok erken olabilir ama 30'uncu dakikada orta saha direncini artırmak için bir oyuncu hamlesi bile olabilirdi. Bunu ilk yarıda düşünmeyen Avcı, devre arasında da yapmadığı gibi; ikinci yarıda oyunu 1-0'da tutma gibi sürdürebilirliği doğru olmayan bir oyun anlayışıyla da yoluna devam etti.
Futbolda oyunun kalbi orta sahadır. Hücum ve savunma bağlantısı ile bir takımın gücü, bu köprü vazifesini gören bölgededir. Avcı'nın yaptığı oyuncu değişikliklerinden hiçbir performans alamaması ilginç olduğu gibi, yapılan oyuncu tercihleri de doğru değildi. Trabzonspor, Süper Lig'de puan farkını açtıktan sonra son 6-7 haftadır sezonun geri kalan performansından zaten çok uzak bir görüntü sergiliyordu.
Bunun da yansıması, kupa maçında net şekilde görüldü. Bu göstere göstere gelen kötü gidişatı Abdullah Avcı okuyamadı. Okuyamadığı gibi hem onun hem de futbolcuların kafasının, şampiyonluğu ilan ettikleri Antalyaspor maçında kaldığını hep birlikte izledik dün gece.