Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den transfer açıklaması!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, Fenerbahçe iddialarına da cevap verdi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 23:58
TRT Spor'a konuşan Nwakaeme, "Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor." ifadelerini kullandı.
"Benim geleceğim Trabzonspor'da" diyen yıldız futbolcu, "Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." şeklinde konuştu.
Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek yıldız ismin adı transfer için Fenerbahçe ile de anılmıştı.