Şampiyon Trabzonspor Hatay semalarında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden bordo-mavililer, kalan 3 haftada rekor için mücadele edecek. Hatayspor ise ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verme peşinde. İşte zorlu maçın 11'leri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 06:40