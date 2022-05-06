Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak...
Şampiyon Trabzonspor Hatay semalarında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden bordo-mavililer, kalan 3 haftada rekor için mücadele edecek. Hatayspor ise ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verme peşinde. İşte zorlu maçın 11'leri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak...
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Fotomaç'ta yer alan haberde, bordo-mavililer mutlu sona ulaştığı için artık sahaya prestij için çıkacak.
Bununla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Fırtına'nın son üç maçta alacağı skorlarla şampiyonluğun yanına lig tarihine geçecek birkaç rekoru daha ekleme şansı bulunuyor.