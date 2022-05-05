PERES'İN YERİNE ALTERNATİF OLACAK

Fırtına, aşil tendonu yırtılan ve sezon başını kaçıracak olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in yerine sağ beke en az 2 takviye yapmak isterken, Kaan Kurt da forma rekabetine girebielcek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.