Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.
Trabzonspor'dan Kaan Kurt hamlesi! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu olan Trabzonspor'da, gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro oluşturmak isteyen bordo-mavililer, Almanya Ligi takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Kaan Kurt'u gündemine aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen bordo-mavililer, iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.
Bordo-mavili yönetim, bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarına başladı.