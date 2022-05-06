Hataysporlu oyuncular Trabzonsporlu futbolcuları alkışladı! İşte o anlar

Hataysporlu oyuncular Trabzonsporlu futbolcuları alkışladı! İşte o anlar

Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma öncesi sahaya çıkan bordo-mavili futbolcuları Hataysporlu oyuncular tebrik etti. İşte o anlar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 20:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022- 21:04