Karadeniz devinin yönetimi, şampiyonluk priminin belirlenmesi konusunu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakma kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Ekonomik durumu en iyi bilenlerden birisi olan tecrübeli hocanın hem oyuncuların hem de kulübün çıkarlarını iyi dengeleyeceği düşünüldüğü için böyle bir yola başvuruldu. Şampiyonluk priminin 500 bin TL ile 750 bin TL arasında olması bekleniyor.