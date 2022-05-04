Karadeniz devinin yönetimi, şampiyonluk priminin belirlenmesi konusunu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakma kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Ekonomik durumu en iyi bilenlerden birisi olan tecrübeli hocanın hem oyuncuların hem de kulübün çıkarlarını iyi dengeleyeceği düşünüldüğü için böyle bir yola başvuruldu. Şampiyonluk priminin 500 bin TL ile 750 bin TL arasında olması bekleniyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yönetimden tam yetki! Primi Abdullah Avcı belirleyecek
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da, yönetim teknik direktör Abdullah Avcı'ya bir konuda daha yetki verdi. Bordo-mavililerde şampiyonluk primini de deneyimli çalıştırıcı belirleyecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 06:40