Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, hasret kaldığı kupaya çok yakın. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yoluna devam eden bordo mavili ekip, 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak. İşte detaylar...

Bordo-mavili takım, bugün şampiyon olması halinde geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu. Fırtına'ya Süper Kupa başarısı yaşayan bordo-mavili hoca, şampiyon olması halinde ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğu sevincini yaşamaya hazırlanıyor.

AVCI BİR İLK YAŞAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bugün şampiyonluk gelirse Avcı da bir ilki yaşayacak. Daha önce Başakşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

HEPSİ YERLİ HOCA İLE GELDİ

Karadenız devi, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı. Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 19- 83-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81'de ise Özkan Sümer ile mutlu sona ulaştı.