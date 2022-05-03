Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirten Ağaoğlu, "Her şeyden önce sosyal medya, telefon, mesaj ve mail kanalıyla bana ve kulübümüze ulaşarak sevincimizi paylaşan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize; şehrimizin yetkilileri, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, basın kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

1000 KİŞİDEN 1'ER MİLYON

Ahmet Ağaoğlu, camiaya seslendi:

"Stadımızın önüne şampiyonluk anıtı yapacağız. Anıtta kendi isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1'er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz."