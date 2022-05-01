Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan dev gelir!

Trabzonspor ile birlikte 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Abdullah Avcı adeta bordo-mavililerin kasasını doldurdu. Avcı, Trabzonspor'un başında 40 galibiyet, 22 beraberlik elde ederek 141.25 milyon TL'lik bir gelirin mimarı oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 06:40