Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan dev gelir!
Trabzonspor ile birlikte 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Abdullah Avcı adeta bordo-mavililerin kasasını doldurdu. Avcı, Trabzonspor'un başında 40 galibiyet, 22 beraberlik elde ederek 141.25 milyon TL'lik bir gelirin mimarı oldu.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 06:40
KARİYERİNİN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU
Uzun yıllar görev yaptığı Medipol Başakşehir'in ardından yarım sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor ile tarihi bir başarının altına imzasını attı. Deneyimli hoca, ligdeki ilk şampiyonluğunu bordo- mavili takımla yaşadı. Daha önce Trabzonspor ile Süper Kupa (2020-21) ve Türkiye U17 ile de Avrupa Şampiyonluğu (2004- 05) elde eden başarılı teknik direktör, kariyerinin 3. kupasını kazandı. Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı (4) ve Özkan Sümer'den (2) sonra Trabzonspor'da bunu gerçekleştiren üçüncü teknik adam oldu.