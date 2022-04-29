Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akyazı Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadeleden mağlup ayrılmadığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma öncesi Akyazı Stadı'nda son hazırlıklarını gerçekleştiren bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK COŞKUSUNU HER BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

"Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız"

"TRABZON'A GELEN UÇAKLARIN TAMAMINA YAKINI DOLU"

"Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi."

"ŞAMPİYONLUĞUN COŞKUSU ÇOK FARKLI OLACAK"

"Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek"

"BİRBİRİMİZE SARILALIM AMA SİLAHA SARILMAYALIM"

"Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu"

"ŞAMPİYON OLUNCA 61 PARE TOP ATIŞI YAPTIRACAĞIZ"

"Söz veriyorum, yarın şampiyon olunca 61 pare top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı bölgede havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın."