Trabzonspor'dan Halil Akbunar hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan Trabzonspor'da gözler gelecek sezon takıma yapılacak transfer takviyelerine çevrildi. Bordo-mavililer bu doğrultuya göre Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar için harekete geçti. İzmir ekibinde forma giyen Halil2in de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40