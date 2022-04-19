Fırtına'da sezon sonu transfer planlaması yönetim kurulu ve Abdullah Avcı tarafından büyük ölçüde belirlenmişti.
Trabzonspor'dan Halil Akbunar hamlesi!
Süper Lig'de şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan Trabzonspor'da gözler gelecek sezon takıma yapılacak transfer takviyelerine çevrildi. Bordo-mavililer bu doğrultuya göre Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar için harekete geçti. İzmir ekibinde forma giyen Halil2in de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği habere göre çalışmalar bu plan çerçevesinde yürürken, sürpriz iddialar da gündeme geliyor.
İzmir'de Göztepe'ye yakın kaynaklar, Trabzonspor'un sarı-kırmızılı ekibin kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı sezon sonunda kadrosuna katabileceğini belirtti.