SEFERLER 10 DAKİKADA BİTTİ

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un taraftarları şampiyonluk kutlamaları için kente akın ediyor. Ancak uçak seferlerinde olduğu gibi otobüsle yolculuk için de bilet bulmak neredeyse imkansız gibi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan Trabzon'a hareket eden tüm otobüsler 26 Nisan ila 2 Mayıs arasında tamamen doldu. Otobüs işletmecilerinin çıkardığı ek seferler de 10 dakikada tükendi.