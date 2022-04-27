Süper lig'de Trabzonspor'un cumartesi Antalya karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'a şampiyonluk akını! Seferlerin hepsi tükendi
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçtan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk maçı öncesi yüz binlerce taraftar şehre akın ederken, ek seferler dahi hepsi tükendi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalar için şehre gelmeye başladı. Bordo-mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için havayolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.
Fotomaç'ın haberine göre; Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan taraftarlar, Ordu-Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, karayolu ile şehre geliyor.