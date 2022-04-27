İSTANBUL DA UNUTULMADI

Süper Lig'in son haftasında oynanacak Başakşehir maçı sonrası da İstanbul'da kutlamalar var. Yine Trabzon'dakine benzer etkinliklerin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca her şehirde bulunan taraftarlar için de gerekli izinleri kulüp almış durumda.