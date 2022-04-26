Trabzonspor'dan tarihi rekor! 66 milyon TL...
Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile bu sezon rekor üstüne rekor kırılıyor. Bordo-mavililerin şu ana kadar kasasına giren para 66 milyon TL olarak öne çıktı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 06:40
İLGİ İYİCE ARTTI!
Ancak devam eden süreç içerisinde elde edilen başarılarla beklenen haber de geldi. Son dönemde artan ilgi ile forma satışları 220 bin adede ulaşmış durumda. Böylelikle kulüp tarihinin en yüksek forma satış rakamına ulaşılırken, toplamda 66 milyon TL'lik önemli bir gelir de elde edildi. Kulübün yeni hedefi ise sezon sonuna kadar 250 bine çıkarak hem ekonomik olarak ciddi bir gelir daha elde etmek hem de rekoru daha da geliştirmek. Bu nedenle yönetim yeni forma ve ürün siparişleri veriyor, mağazaları dolduruyor.