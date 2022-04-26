Trabzonspor'dan tarihi rekor! 66 milyon TL...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile bu sezon rekor üstüne rekor kırılıyor. Bordo-mavililerin şu ana kadar kasasına giren para 66 milyon TL olarak öne çıktı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 06:40