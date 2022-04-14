Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek artık kutlamalara başlamak istiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan galibiyet emri! Fatih Karagümrük maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına rehavet uyarısında bulunurken; maçı kazanıp şampiyonluk kutlamalarına başlanılmasını istedi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı, 3 haftadır kazanamayan oyuncuları rehavetten çıkmaları konusunda uyarıp, 3 puan istedi.
Karagümrük karşısında galibiyetin yanı sıra iyi futbol beklediğini belirten Avcı'nın sarı kart cezalıları Djaniny, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in dönmeleri ile ilk onbirde de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.