Adana Demirspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı!

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Bordo-mavililerde Visca, Deli'nin temasıyla yerde kaldı. Topun başına Abdülkadir gelirken kaleci Muric topu çıkardı. Penaltı esnasında Adana Demirsporlu Akintola ceza sahasında girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. Bu defa Peres topun başına geldi ve topu ağlara gönderdi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 20:45 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 20:56