TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına’dan Patric bombası! Sözleşmesi sona eriyor

Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlaya bordo-mavililerde flaş bir isim gündeme geldi. Stopere takviye yapmak isteyen Karadeniz Fırtınası, Lazio ile sözleşmesi bitecek olan Patric'i gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)