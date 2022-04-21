Trabzonspor'da Cornelius Fırtına'sı!

Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Cornelius son haftalardaki sessizliğini Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a karşı bozdu. 29 yaşındaki forvet attığı goller kadar takım arkadaşlarıyla olan uyumu ile de dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40