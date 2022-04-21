Trabzonspor'da Cornelius Fırtına'sı!
Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Cornelius son haftalardaki sessizliğini Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a karşı bozdu. 29 yaşındaki forvet attığı goller kadar takım arkadaşlarıyla olan uyumu ile de dikkat çekiyor.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40
ÇİFTE KUPA İSTİYOR
Cornelius'un gollerinin bir başka önemi birçok maçta direkt puana etki etmiş olması (Toplamda 23 puan). Bordomavili futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda iki maçta 1 gol atarken, UEFA Konferans Ligi'nde de Roma'ya iki maçta 1 gol attı. Toplamda 36 karşılaşmada 15 gol kaydedip, 4 asist yapan Cornelius, Parma'da 57 resmi maçtaki 13 gollük performansını şimdiden geçti. Cornelius, "Bir santforun görevi gol atmak. Ben de işimi yapıyorum. İki kupayı da almak istiyorum" dedi.