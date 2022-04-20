Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sol arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu
Bordo-mavili ekibin doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
33 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon bordo-mavili formayla 32 maçta 12 gol 11 asistlik performans ortaya koydu.