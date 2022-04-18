Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trabzonspor Kayserispor maçı İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trabzonspor Kayserispor maçı İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak turun ilk maçında; Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ligde orta sıralarda bulunan Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Peki; Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 11:00