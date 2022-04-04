Ahmet Çakar'dan Trabzonspor Beşiktaş derbisi yorumu! "En büyük yanlışı da kural hatası"

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi. Çakar, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'yi atarak önemli bir hata yapmıştı. Dün akşam çaldığı çalmadığı, verdiği vermediği kartlardaki dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı. En büyük yanlışı da kural hatası… Nasıl bir penaltının, penaltı noktası üzerinden atılma zorunluluğu varsa ki, bu bir FIFA talimatıdır ve dünyanın neresinde olursa olsun penaltı vuruşu belirlenmiş penaltı noktasından yapılır. Eğer altıpas dediğimiz kale sahası içinde bir çift vuruşluk hareket varsa kural emreder ki bu çift vuruş, kale sahası ön çizgisi üzerinden ihlale en yakın nokta üzerinden yapılır." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 06:40