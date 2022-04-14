Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa koşuyor. Bordo mavili takımın bu tarihi başarısının en önemli mimarlarından birisi de Anastasios Bakasetas.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'ın menajeri açıkladı! Transfer...
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas başarılı performansıyla birçok dev kulübü peşine takmıştı. 28 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda ciddi tekliflerin gelmesi beklenirken, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu. Bakasetas'ın menajeri, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 18:30
Trabzonspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Anastasios Bakasetas'ın menajeri Eros Dimitriadis, oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu.
Fanatik'e konuşan Dimitriadis, "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu. İlerleyen zamanda bir kulüp, onu isterse öncelikle Trabzonspor'la anlaşması gerekir" dedi.