Trabzonspor Beşiktaş maçına odaklandı! Abdullah Avcı'nın imha timi hazır
Trabzonspor 31. haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde hedef mutlak 3 puan. Siyah-beyazlılar ise Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkacak. Abdullah Avcı, derbi için imha timini hazırladı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 06:40
Galibiyet planını hazırlayan Abdullah Avcı, kanat oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını ve topu rakip alanda tutmalarını istedi. Ayrıca tüm oyunculara fırsat buldukları anda mesafe gözetmeksizin şut çekmeleri talimatı verildi. Camia ve şehir yıllardır hasret çekilen şampiyonluğa kilitlenirken, başkan Ahmet Ağaoğlu da teknik ekip ve futbolcularla görüşmeler yaparak moral motivasyonu yaptı. Savunmadaki eksikler can sıksa da Fırtına, Beşiktaş karşısında yine hücum hattına güveniyor. Cornelius, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Bakasetas bugün yine en önemli kozlar olacak.