Trabzonspor Beşiktaş maçına odaklandı! Abdullah Avcı'nın imha timi hazır

Trabzonspor 31. haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde hedef mutlak 3 puan. Siyah-beyazlılar ise Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkacak. Abdullah Avcı, derbi için imha timini hazırladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 06:40