Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması başladı.
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'da Eren Elmalı hareketi! Sezon sonunda...
Trabzonspor haberi: Süper Lig'in lideri olan Trabzonspor'da transfer harekatliliği başladı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı için harekete geçmeyi planlıyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 10:37
Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Karadeniz Fırtınası, sürpriz bir sol beki gündemine aldı.
Süper Lig lideri Trabzonspor, Kasımpaşa'nın sol bek oyuncusu Eren Elmalı için sezon sona ermeden bir girişim yapmayı amaçlıyor.