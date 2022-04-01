En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve 3 maç daha kazanması halinde başka hiçbir hesabı dikkate almadan şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı Valerien Ismael'i çalıştı!
Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, 31. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'e karşı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, hemen her hafta olduğu gibi rakibi detaylı bir analize tabi tuttu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz rakibimize göre bir oyun anlayışı belirliyoruz" diyen bordomavili çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in muhtemel saha dizilimi ve oyuncu hamlelerini öngörebilmek için ekibiyle birlikte ciddi bir hazırlık yaptı.
TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜÇ
Ekibindeki analizcilerden Fransız teknik adamın geçmişte çalıştırdığı takımlardaki oyun kurgusu ve saha içi hamlelerini detaylı şekilde incelemesini istedi. Gelen bilgilerle birlikte de pazar günü ezeli rakibini eli boş göndermenin planlarını yapmaya başladı.