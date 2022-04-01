Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, hemen her hafta olduğu gibi rakibi detaylı bir analize tabi tuttu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz rakibimize göre bir oyun anlayışı belirliyoruz" diyen bordomavili çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in muhtemel saha dizilimi ve oyuncu hamlelerini öngörebilmek için ekibiyle birlikte ciddi bir hazırlık yaptı.