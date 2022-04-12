Trabzonspor'dan Fatih Karagümrük maçı için taraftarına çağrı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek lider Trabzonspor, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda taraftarını maç için Akyazı Stadı'na çağırdı. (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde zirvede yer alan Trabzonspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda taraftarlarını Fatih Karagümrük ile oynanacak maç için Akyazı Stadı'na çağırdı. Paylaşımda "Herkesin bayrakları hazırsa cuma günü Akyazı'da buluşalım." ifadesine yer verildi.

Fırtına'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç, 15 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak.

İşte o paylaşım: