TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Fatih Karagümrük hazırlıkları devam ediyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Fatih Karagümrük hazırlıkları devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayacak lider Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 20:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 21:03