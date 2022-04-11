Lider Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 9 puan kaybetmesinde özellikle kanat ve orta saha oyuncularının beklenen skor katkısını yapamamasının önemli payı oldu. Bordo-mavili takımın sol kanadı Nwakaeme 3, sağ kanadı Visca ise 5 maçtır rakip fileleri havalandıramıyor. Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta oldukça zorlanıyor.
Fırtına'da kanatlar sustu takım durdu! Nwakaeme ve Edin Visca...
Sol kanat Anthony Nwakaeme 3, sağ kanat Edin Visca ise 5 maçtır gol atamıyor. Bu isimler susunca Fırtına kazanmakta çok zorlanıyor.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 06:40