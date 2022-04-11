Sol kanat Anthony Nwakaeme 3, sağ kanat Edin Visca ise 5 maçtır gol atamıyor. Bu isimler susunca Fırtına kazanmakta çok zorlanıyor.

Lider Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 9 puan kaybetmesinde özellikle kanat ve orta saha oyuncularının beklenen skor katkısını yapamamasının önemli payı oldu. Bordo-mavili takımın sol kanadı Nwakaeme 3, sağ kanadı Visca ise 5 maçtır rakip fileleri havalandıramıyor. Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta oldukça zorlanıyor.