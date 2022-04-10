Trabzonspor haberi: Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan lider Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kötü bir haber aldı. Çakır'ın dedesinin vefat ettiği bildirildi. Milli yıldızın acı haberi müsabaka sonrası öğrendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.



Uğurcan'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır'ın cenazesi yarın İskenderpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yomra ilçesi Ocak köyünde defnedilecek.